ВС Армении обстреливают из артиллерии населенные пункты Агдамского района – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении открыли артиллерийский огонь по населенным пунктам Агдамского района Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«4 ноября с 10.00 по местному времени ВС Армении подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу села Агдамского района. Подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков