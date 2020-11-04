ВС Армении обстреливают из артиллерии населенные пункты Агдамского района – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении открыли артиллерийский огонь по населенным пунктам Агдамского района Азербайджана, сообщает министерство обороны.
«4 ноября с 10.00 по местному времени ВС Армении подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу села Агдамского района. Подразделения ВС Азербайджана предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника», - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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