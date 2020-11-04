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Финансы 04.11.2020 10:47

Доллар США и US Treasuries дорожают, трейдеры уходят от рисков на фоне усиления позиций Трампа

Доллар США уверенно дорожает в среду, цены US Treasuries растут на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США.

Борьба между кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом оказалась более напряженной, чем ожидалось, пишет MarketWatch.

По последним данным, Байден опережает Трампа, набирая 224 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 212 голосах у Трампа. Однако Трамп получил поддержку в ряде важных штатов на юге США, и это может существенно сократить преимущество Байдена в итоговых результатах, сделав его менее очевидным. Трамп, в случае небольшого отставания от Байдена, может оспорить результаты выборов.

В этих условиях растет спрос на наиболее надежные активы, включая доллар и US Treasuries.

Однозначная победа Байдена означала бы принятие властями масштабной программы мер поддержки экономики, находящейся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Подсчеты голосов, вероятно, займут не один день, поскольку рекордное количество американцев в этом году голосовали досрочно или по почте в связи с пандемией коронавируса. И если результаты досрочного голосования учитываются сразу, то обработка почтовых отправлений требует больше времени.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов до $1,1658 по сравнению с $1,1722 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость американской валюты относительно иены выросла до 104,92 иены против 104,5 иены накануне.

Доллар прибавляет соответственно 0,6% и 0,8% в парах с фунтом стерлингов и австралийским долларом.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,4% на торгах в среду. Более широкий WSJ Dollar Index поднялся на 0,5%.

Доходность десятилетних облигаций американского казначейства опустилась на 0,1 процентного пункта, до 0,81% годовых.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]