Трамп сокращает разрыв с Байденом, увеличивая шансы на победу

Президент США Дональд Трамп сокращает разрыв с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, у него есть хорошие шансы на победу в оставшихся штатах, сообщает телеканал Fox News.
Согласно данным Fox News, избирательные участки уже закрылись во всех штатах, продолжается подсчет голосов. Трамп пока заручился поддержкой 213 выборщиков в то время, как Байден получил 238 голосов.
Президент уже получил необходимое число голосов выборщиков в таких ключевых штатах, как Техас (38), Флорида (29), Огайо (18), а также в Теннеси (11), Индиане (11) и Алабаме (9) и еще в 17 штатах.
При этом, президент пока лидирует в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16) и Аляска (3). По данным ряда прочих американских СМИ, Трамп также лидирует в Неваде (6). В случае, если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.
В то же время Байден лидирует в Калифорнии (55), Нью-Йорке (29), Иллинойсе (20), Вашингтоне (12), Аризоне (11), Вирджинии (13) и еще пяти штатах.
По последним данным, за Трампа проголосовали 63,379,047 избирателей (48,5%), за Байдена 65,201,982 участников выборов (49,9%).
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