В правящей партии Украины призывают сложить полномочия судей КС, отменивших антикоррупционную реформу

Народные депутаты Украины в среду утром передали в Конституционный суд Украины (КС) заявление с призывом к 11 судьям добровольно сложить полномочия, сообщается на странице правящей партии "Слуга народа" в фейсбуке.
Согласно сообщению, заявление подписали 226 народных депутатов. Оно касается не всех судей, а только 11, которые поддержали решение об отмене антикоррупционной реформы.
"Это политическое заявление, направленное на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты - это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы. Нет доверия после таких решений к судьям", - сказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
В случае, если они не сложат полномочия, отметил он, у депутатов есть ряд законодательных инициатив. Все они имеют одну цель - фактически предотвратить дальнейшие решения КС, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру.
"Конституционный суд должен рассмотреть в своей программе вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может непосредственно повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Народ Украины не будет прощать такие решения", - подчеркнул Арахамия.
КС Украины в конце октября признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона о предотвращении коррупции.
Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство из-за решения Конституционного суда закрыло 28 октября реестр электронных деклараций.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский инициировал 29 октября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было собрано заседание кабинета министров, который обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
Зеленский 29 октября внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда, принявшего решение 27 октября. В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения Конституционного суда от 27 октября.
Президент Украины 2 ноября предложил главе Конституционного суда Александру Тупицкому подать в отставку. Он также уточнил, что судьи, не поддержавшие вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы войти в обновленный состав Конституционного суда, но сначала они должны подать в отставку.
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