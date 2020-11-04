В штабе Байдена возмущены заявлениями Трампа о подсчете голосов в некоторых штатах

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена назвал возмутительными и некорректными заявления президента Дональда Трампа о том, что можно прекратить подсчет оставшихся голосов в некоторых штатах.
"Это возмутительно, поскольку это явная попытка лишить демократических прав американских граждан", - говорится в заявлении штаба Байдена.
"Подсчет голосов не прекратится. Он продолжится, пока не будет подсчитан каждый голос. Потому что этого требует наш закон, который защищает конституционное право каждого американца, чтобы проголосовать", - отмечается в заявлении.
В штабе Байдена также указали, что ни Трамп, ни Байден не решают, как закончатся эти выборы. "Американский народ решает исход этого голосования", - подчеркивается в заявлении.
В штабе Байдена отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.
Ранее Трамп заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах. Также он предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.
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