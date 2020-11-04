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Дальнее зарубежье 04.11.2020 14:03

В штабе Байдена возмущены заявлениями Трампа о подсчете голосов в некоторых штатах

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена назвал возмутительными и некорректными заявления президента Дональда Трампа о том, что можно прекратить подсчет оставшихся голосов в некоторых штатах.

"Это возмутительно, поскольку это явная попытка лишить демократических прав американских граждан", - говорится в заявлении штаба Байдена.

"Подсчет голосов не прекратится. Он продолжится, пока не будет подсчитан каждый голос. Потому что этого требует наш закон, который защищает конституционное право каждого американца, чтобы проголосовать", - отмечается в заявлении.

В штабе Байдена также указали, что ни Трамп, ни Байден не решают, как закончатся эти выборы. "Американский народ решает исход этого голосования", - подчеркивается в заявлении.

В штабе Байдена отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.

Ранее Трамп заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах. Также он предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ТРАМП, ШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]