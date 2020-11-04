Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2020 15:00

В некоторых штатах США легализовали ряд наркотических веществ и растений

Наравне с выборами главы государства и в органы власти жители некоторых штатов США также проголосовали за инициативы местного уровня.

В частности, почти 76% жителей штата Вашингтон поддержали так называемую "инициативу 81", предполагающую "некоммерческое культивирование, покупку, транспортировку, распространение и использование психоактивных растений и грибов".

Голосования, предусматривающие внесение изменений в законодательство в сфере наркосодержащих веществ, также прошли и в других штатах - в частности жители Нью-Джерси, Аризоны, Миссисипи и Южной Дакоты высказались за легализацию марихуаны.

В Орегоне поддержали идею о снятии ответственности в случае обнаружения у потребителя любых видов наркотиков, включая героин, кокаин, ЛСД, а также галлюциногенных грибов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НАРКОТИКИ, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


Похожие новости


Баку рассчитывает на помощь Вашингтона в борьбе с поставками наркотиков через оккупированные территории Азербайджана – вице-премьер Баку эффективно сотрудничает с Вашингтоном в борьбе с терроризмом – премьер Азербайджана Береговая охрана США перехватила 18,5 тонн кокаина Трамп предложит выносить смертные приговоры для наркоторговцев Мексиканские наркокартели остаются крупнейшими поставщиками наркотиков на черный рынок США - исследование В Калифорнии в ноябре пройдет голосование по вопросу легализации марихуаны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]