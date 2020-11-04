В некоторых штатах США легализовали ряд наркотических веществ и растений

Наравне с выборами главы государства и в органы власти жители некоторых штатов США также проголосовали за инициативы местного уровня.

В частности, почти 76% жителей штата Вашингтон поддержали так называемую "инициативу 81", предполагающую "некоммерческое культивирование, покупку, транспортировку, распространение и использование психоактивных растений и грибов".

Голосования, предусматривающие внесение изменений в законодательство в сфере наркосодержащих веществ, также прошли и в других штатах - в частности жители Нью-Джерси, Аризоны, Миссисипи и Южной Дакоты высказались за легализацию марихуаны.

В Орегоне поддержали идею о снятии ответственности в случае обнаружения у потребителя любых видов наркотиков, включая героин, кокаин, ЛСД, а также галлюциногенных грибов.