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Пентагон обещает не вмешиваться в ситуацию с выборами президента США

Пентагон не будет играть какой-либо роли в проходящих в Соединенных Штатах президентских выборах, заявил в частной беседе с ведущими американских телеканалов председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сообщило издание Axios.

"Вооруженные силы США не будут играть никакой роли в мирной передаче власти", - сказал он в ходе видеоконференции, содержание которой по взаимной договоренности не предназначалось для публикации.

Разговор с ведущими телеканалов ABC, CBS, NBC, CNN и Fox состоялся еще в минувшую субботу, но о нем стало известно только сейчас. По словам источников издания, генерал попытался развеять предположения о потенциальном военном вмешательстве в президентские выборы.

Милли подчеркнул, что военные - вне политики. По закону все споры должны разрешать суды и Конгресс США, а не военные, отметил он. Милли указал, что вооруженные силы не будут решать вопросы спорных выборов или принимать какое-либо решение об удалении президента из Белого дома.

Высказывание генерала последовало вслед за недавним заявлением Джо Байдена, что он "абсолютно уверен", что военные "выпроводят (Трампа) из Белого дома", если он откажется покинуть свой пост.

Вместе с Милли в разговоре также участвовали глава киберкомандования Пол Накасоне и глава Национальной гвардии Дэниел Хокансон. Генералы рассказали о военных усилиях по защите ключевой инфраструктуры от кибератак.

Они сообщили, что иностранные игроки пытались повлиять на выборы, но, по их словам, это им не удалось.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]