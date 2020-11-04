Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2020 16:02

Лидер французских националистов предпочитает избрание президентом США Трампа

Избрание Дональда Трампа, а не Джо Байдена, президентом США было бы лучшим вариантом для Франции, считает председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

"Я думаю, что переизбрание Дональда Трампа предпочтительнее для Франции", - сказала французский политик в среду в интервью телеканалу CNews.

"Я полагаю, что руководитель, который выступает за возврат (приоритета) нации, за возврат патриотизма, за возврат границ и суверенитета, соответствует, по моему мнению, направлению истории", - объяснила Ле Пен.

По ее словам, "Дональд Трамп - это возврат наций, это прекращение дикой глобализации, разрегулирования, исчезновения границ, что, я думаю, принесло много вреда нациям".

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦИОНАЛИСТЫ, США, МНЕНИЕ


Похожие новости


Правительство Франции должно осудить исламских радикалов - Марин Ле Пен Марин Ле Пен возмущена решением Олланда не приглашать ее на консультации с лидерами партий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]