Лидер французских националистов предпочитает избрание президентом США Трампа

Избрание Дональда Трампа, а не Джо Байдена, президентом США было бы лучшим вариантом для Франции, считает председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

"Я думаю, что переизбрание Дональда Трампа предпочтительнее для Франции", - сказала французский политик в среду в интервью телеканалу CNews.

"Я полагаю, что руководитель, который выступает за возврат (приоритета) нации, за возврат патриотизма, за возврат границ и суверенитета, соответствует, по моему мнению, направлению истории", - объяснила Ле Пен.

По ее словам, "Дональд Трамп - это возврат наций, это прекращение дикой глобализации, разрегулирования, исчезновения границ, что, я думаю, принесло много вреда нациям".

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.