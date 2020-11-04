Лидер французских националистов предпочитает избрание президентом США Трампа

Избрание Дональда Трампа, а не Джо Байдена, президентом США было бы лучшим вариантом для Франции, считает председатель французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен.
"Я думаю, что переизбрание Дональда Трампа предпочтительнее для Франции", - сказала французский политик в среду в интервью телеканалу CNews.
"Я полагаю, что руководитель, который выступает за возврат (приоритета) нации, за возврат патриотизма, за возврат границ и суверенитета, соответствует, по моему мнению, направлению истории", - объяснила Ле Пен.
По ее словам, "Дональд Трамп - это возврат наций, это прекращение дикой глобализации, разрегулирования, исчезновения границ, что, я думаю, принесло много вреда нациям".
Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
Рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США и пообещал вновь баллотироваться в 2024 году
ВС Азербайджана уничтожили значительную часть личного состава 5-го горнострелкового полка армянских военных
ВС Азербайджана обладают полным преимуществом в Ходжавендском направлении фронта - Минобороны
ФСРВП направит 6,7 млн манатов на создание водоснабжения в ЖК для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана
Талыбова возглавила Цифровый торговый хаб Азербайджана
Сырьевые товары, за исключением нефти, дешевеют на фоне укрепления доллара
В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались
Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии
В Берлине призывают больницы отложить несрочные операции и сконцентрироваться на COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение