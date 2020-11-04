ВС Азербайджана уничтожили значительную часть личного состава 5-го горнострелкового полка армянских военных

Азербайджанская армия уничтожила большое число личного состава 5-го горнострелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении, заявляет Минобороны Азербайджана.
«В результате огневых ударов по подразделениям 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, участвующих в боях на Агдеринском направлении фронта, были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники», - отмечается в сообщении.
При этом оборонное ведомство уточняет, что убит один из офицеров данного полка.
«Среди личного состава, уничтоженного в результате выведения из строя военного автомобиля марки УАЗ, был также офицер воинской части капитан Андо Григорян», - отмечает Минобороны.
Х.Насирзаде
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