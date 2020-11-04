Завершение подсчета голосов на выборах президента в США может занять несколько дней

Подсчет голосов на американских выборах может затянуться на несколько дней, и маловероятно, что победитель голосования станет известен в ближайшие часы, пишет в среду газета The Hill.
Издание отмечает, что все внимание теперь направлено на результаты голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, где все еще ведется подсчет голосов. Однако в этих штатах пока не готовы даже в предварительном порядке объявить победителя. Предполагается, что на подсчет и разбор спорных ситуаций уйдет еще несколько часов или - даже дней.
В частности, организаторы голосования в Мичигане выразили надежду на то, что полная картина голосования будет ясна в течение 24 часов. Власти штата призвали американцев проявить терпение, пока продолжается подсчет голосов.
"Мы намерены подсчитать каждый голос, вне зависимости от того, сколько времени это займет, и что говорят кандидаты, мы собираемся методично подсчитать каждый из действительных бюллетеней", - заявила отвечающая за выборы государственный секретарь Мичигана Джоселин Бенсон.
В Висконсине власти также исключили возможность завершить подсчет голосов в ближайшее время, сейчас они заняты подсчетом голосования по почте. В штате Пенсильвания также много человек голосовали по почте, поэтому подсчет голосов может занять несколько дней, отмечает The Hill.
"Думаю, впереди у нас долгая ночь", - сказала в интервью Fox News бывший пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
Сам Трамп, выступая перед сторонниками, заявил, что уверен в своей победе в пяти колеблющихся штатах, где еще не завершился подсчет голосов, но, согласно имеющимся данным, он лидирует. Кроме того, он призвал организаторов выборов не учитывать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп пригрозил добиваться этого через Верховный суд.
В свою очередь в штабе Байдена возмущены заявлениями Трампа о том, что можно прекратить подсчет оставшихся голосов в некоторых штатах.
"Это возмутительно, поскольку это явная попытка лишить демократических прав американских граждан", - говорится в заявлении штаба Байдена.
"Подсчет голосов не прекратится. Он продолжится, пока не будет подсчитан каждый голос. Потому что этого требует наш закон, который защищает конституционное право каждого американца, чтобы проголосовать", - отмечается в заявлении.
В штабе Байдена отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.
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