Глава Минобороны ФРГ называет обстановку в США взрывоопасной и прочит конституционный кризис

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обеспокоена ситуацией в США, связанной с президентскими выборами.
"Ситуация очень взрывоопасна. Такая ситуация, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США, а подобное должно вызывать большое беспокойство", - сказала она в эфире германского телеканала ЦДФ.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах, и можно прекратить подсчет голосов. Он также предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.
В штабе Джо Байдена между тем отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.
В настоящий момент Байден набирает 238 голосов выборщиков, Трамп - 213. Для победы кандидату необходим минимум в 270 голосов.
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