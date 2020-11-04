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Дальнее зарубежье 04.11.2020 17:03

Глава Минобороны ФРГ называет обстановку в США взрывоопасной и прочит конституционный кризис

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обеспокоена ситуацией в США, связанной с президентскими выборами.

"Ситуация очень взрывоопасна. Такая ситуация, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США, а подобное должно вызывать большое беспокойство", - сказала она в эфире германского телеканала ЦДФ.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах, и можно прекратить подсчет голосов. Он также предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.

В штабе Джо Байдена между тем отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.

В настоящий момент Байден набирает 238 голосов выборщиков, Трамп - 213. Для победы кандидату необходим минимум в 270 голосов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]