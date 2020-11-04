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Финансы 04.11.2020 14:45

Чистая прибыль национального почтового оператора Азербайджана за 2019г превысила 2,7 млн манатов

Чистая прибыль ООО «Azerpoct» за 2019 год составила 2 млн 720,854 тыс. манатов против убытка в 2018 году в размере 1 млн 155,841 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Согласно финотчетности, за 2019 год доходы Azerpoct составили 45 млн 156,159 тыс. манатов (спад на 1,1%). При этом себестоимость услуг составила 26 млн 306,111 тыс. манатов (спад на 10,8%).

Операционная прибыль предприятия за 2019 год составила 3 млн 428,177 тыс. манатов против убытка в 894,931 тыс. манатов годом ранее.

Согласно финансовой отчетности, Azerpoct увеличил в 2019 году активы на 26,6% - до 186 млн 361,638 тыс. манатов. При этом в 2019 году краткосрочные активы увеличились на 46,6% - до 135 млн 957,341 тыс. манатов, долгосрочные активы – сократились на 7,5% - до 50 млн 404,297 тыс. манат.

Обязательства общества на 1 января 2020 года равны 127 млн 148,482 тыс. манатов (рост на 40,2%), в том числе краткосрочные – 114 млн 225,925 тыс. манатов, долгосрочные – 12 млн 922,557 тыс. манатов.

Капитал Azerpoct равен 59 млн 213,156 тыс. манатов (рост на 4,8%), в том числе уставный капитал – 73 млн 344,5 тыс. манатов (не изменился).

При этом суммарный нераспределенный убыток общества на начало 2020 года оценивается в 14 млн 188,061 тыс. манатов.

Госпредприятие "Azerpoct" создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПОЧТА, ОПЕРАТОР, ПРИБЫЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]