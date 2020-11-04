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СНГ 04.11.2020 17:34

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане за неделю выросла в 2,6 раза - Минздрав республики

В Казахстане заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросла в 2,6 раза, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

"За последние две недели в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,6 раза, в том числе в Восточно-Казахстанской области заболеваемость выросла в 6,6 раза, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях - в 3 раза", - сообщила Есмагамбетова на брифинге в среду.

По состоянию на среду в Казахстане зарегистрирован 113 тыс. 741 случай заражения коронавирусом, выздоровели 106 тыс. 893 человека, скончались - 1 тыс. 857 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]