Заболеваемость COVID-19 в Казахстане за неделю выросла в 2,6 раза - Минздрав республики

В Казахстане заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю по сравнению с предыдущей выросла в 2,6 раза, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Айжан Есмагамбетова.

"За последние две недели в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,6 раза, в том числе в Восточно-Казахстанской области заболеваемость выросла в 6,6 раза, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях - в 3 раза", - сообщила Есмагамбетова на брифинге в среду.

По состоянию на среду в Казахстане зарегистрирован 113 тыс. 741 случай заражения коронавирусом, выздоровели 106 тыс. 893 человека, скончались - 1 тыс. 857 человек.