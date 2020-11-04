Сырьевые товары, за исключением нефти, дешевеют на фоне укрепления доллара

Цены сырьевых товаров, за исключением нефти, падают в среду на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США при более сильных, чем ожидалось, результатах нынешнего президента Дональда Трампа.

Неожиданно жесткое противостояние между Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, а также заявления действующего президента о "мошенничестве" с подсчетом голосов, повышают неопределенность в отношении исхода выборов, отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Это поддерживает американскую валюту, что, в свою очередь, оказывает давление на стоимость металлов и сельскохозяйственных товаров, говорит эксперт.

"Рынок был застигнут врасплох тем, какой уровень поддержки удалось получить Трампу", - приводит слова Хансена Dow Jones.

По последним данным, Байден опережает Трампа, набирая 238 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 213 голосах у Трампа. Однако расчет экспертов на то, что Байден одержит убедительную победу, не оправдывается.

Трамп побеждает в таких важных штатах, как Огайо, Айова, Техас и Флорида, в то время как Байден получил поддержку в Небраске, а также в Аризоне, которая с 1996 года голосовала за республиканцев. Трамп также лидирует в ряде "колеблющихся" штатов, таких как, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. Если его победа в этих штатах подтвердится, он наберет более 270 голосов выборщиков,

Индекс промышленных металлов Dow Jones Industrial Metals теряет в среду 1,5%, индекс цен на зерновые DJ Grains - 0,5%.

Медь подешевела в ходе торгов на Comex на 1,4%, до $3,0465 за фунт, алюминий - на 1,7%, до $1860 за тонну. Также снижаются цены олова, цинка и палладия.

Фьючерсы на пшеницу теряют в цене 0,6%, соя-бобы подешевели на 0,1%.