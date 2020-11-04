В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1227 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 59 тыс. 509, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1242 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 780.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 45 тыс. 697 человек (+667 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 13 тыс. 32 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,474 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 391 тыс. 253 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков