В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1227 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 59 тыс. 509, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1242 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 780.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 45 тыс. 697 человек (+667 за сутки).
В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 13 тыс. 32 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11,474 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 391 тыс. 253 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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