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Внешняя политика 04.11.2020 15:37

Рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США и пообещал вновь баллотироваться в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст в среду признал свое поражение на выборах президента США, пообещав принять участие в кампании 2024 года.

Ранее он написал в твиттере, что впервые принял участие в выборах президента США и отдал голос за того, в ком он абсолютно уверен: "Сегодня впервые в жизни я голосую за президента США, и это тот, кому я действительно доверяю... это я".

В следующем твите он коротко написал: "Канье 2024".

Канье Уэст начал предвыборную кампанию лишь летом этого года. Его кандидатура была представлена лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси - за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

Кроме Канье Уэста в выборах президента США также участвует ряд других кандидатов с мизерными шансами на победу, в частности либертарианка Джоан Джоргенсен, активист-эколог Хоуи Хокинс, бывший актер Брук Пирс, выдвиженец от Реформистской партии Роке де ла Фуэнте Герра, активистки социалистического движения Глория Ла Рива и Элисон Кеннеди.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ПЕВЕЦ, ПОРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]