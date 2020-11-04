Рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США и пообещал вновь баллотироваться в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст в среду признал свое поражение на выборах президента США, пообещав принять участие в кампании 2024 года.
Ранее он написал в твиттере, что впервые принял участие в выборах президента США и отдал голос за того, в ком он абсолютно уверен: "Сегодня впервые в жизни я голосую за президента США, и это тот, кому я действительно доверяю... это я".
В следующем твите он коротко написал: "Канье 2024".
Канье Уэст начал предвыборную кампанию лишь летом этого года. Его кандидатура была представлена лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси - за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.
Кроме Канье Уэста в выборах президента США также участвует ряд других кандидатов с мизерными шансами на победу, в частности либертарианка Джоан Джоргенсен, активист-эколог Хоуи Хокинс, бывший актер Брук Пирс, выдвиженец от Реформистской партии Роке де ла Фуэнте Герра, активистки социалистического движения Глория Ла Рива и Элисон Кеннеди.
ФСРВП направит 6,7 млн манатов на создание водоснабжения в ЖК для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана
Талыбова возглавила Цифровый торговый хаб Азербайджана
Сырьевые товары, за исключением нефти, дешевеют на фоне укрепления доллара
В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались
Отметившего 60-летие Марадону лечат в больнице от депрессии
В Берлине призывают больницы отложить несрочные операции и сконцентрироваться на COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Лидер французских националистов предпочитает избрание президентом США Трампа
Пентагон обещает не вмешиваться в ситуацию с выборами президента США
Зеленский уволил первого замруководителя офиса президента Украины, отвечавшего за региональную политику
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение