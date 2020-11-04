ФСРВП направит 6,7 млн манатов на создание водоснабжения в ЖК для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) привлек ООО «Kur-Araz Shirketi» для строительства линии водоснабжения, канализации, а также системы орошения в жилом квартале (ЖК) в поселке Рамана города Баку, предназначенного для 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 6 млн 691,35 тыс. манатов.

Х.Насирзаде