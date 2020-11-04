В США пока не определились победители не только в президентской гонке, но и в конгрессе

В США еще нет ясности ни относительно победителя президентской гонки, ну по вопросу о том, кто одержал верх в борьбе за сенат и палату представителей конгресса.
Все избирательные участки в стране закрылись несколько часов назад. По состоянию на 13:30 мск кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в гонке за пост президента, у него по-прежнему остается 238 голосов выборщиков, президент США Дональд Трамп в свою очередь заручился поддержкой 213 выборщиков. Подсчет голосов не завершился еще в шести штатах - в Неваде (6 выборщиков), Висконсине (10), Северной Каролине (15), Джорджии (16), Мичигане (16) и Пенсильвании (20). Для победы кандидату необходим минимум в 270 голосов.
Как отмечает издание The Guardian, Байден может одержать победу в случае, если обгонит Трампа в Неваде, Висконсине и еще минимум в одном из "колеблющихся" штатов.
При этом, согласно данным телеканала Fox News, Трамп на данный момент лидирует в четырех из этих штатов - Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане, а Байден - в Висконсине и Неваде. Однако ряд прочих американских СМИ отмечают, что по их данным, в Неваде пока что большее число голосов получил как раз Трамп, а не его соперник.
Что касается выборов в сенат, республиканцы демонстрируют улучшение позиций, на данный момент демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в сенате - по 47. Как отмечает Fox News, для того, чтобы сохранить контроль над Сенатом, республиканцам необходимо получить как минимум еще четыре места, чтобы занять необходимые 51.
По данным Fox News, на выборах в Палату представителей лидируют демократы - у них 188 мест, у республиканцев - 181. Всего в Палате представителей 435 мест, для сохранения демократами контроля в палате им необходимо получить еще 30 мест, а республиканцам для получения контроля нужно еще как минимум 37 мест.
Газета The Hill в свою очередь отмечает, что подсчет голосов на американских выборах может затянуться на несколько дней, и маловероятно, что победитель голосования станет известен в ближайшие часы.
Издание отмечает, что все внимание теперь направлено на результаты голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, где все еще ведется подсчет голосов. В этих штатах пока не готовы даже в предварительном порядке объявить победителя. Предполагается, что на подсчет и разбор спорных ситуаций уйдет еще несколько часов или даже дней.
Трамп уже заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах и можно прекратить подсчет голосов. Он также предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.
В штабе Байдена между тем отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.
Первые избирательные участки для голосования на выборах открылись во вторник приблизительно в 13:00 по мск, к 6:00-7:00 мск почти все избирательные участки закрылись.
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