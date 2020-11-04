В ЕС будут комментировать выборы в США после объявления их результата - представитель ЕК

В США идет подсчет голосов по итогу президентских выборов, и на этой стадии официальных комментариев ЕС не будет, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Как и все, мы ожидаем, что ответственные за подсчет и объявление результатов в Соединенных Штатах сообщат эти результаты", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбы журналистов прокомментировать выборы в США.
Комментарии, которые делаются до этого, на ответственности каждого из их авторов, отметил Мамер, уклоняясь высказываться по поводу твита премьер-министра Словении Янеза Янши, утверждавшего, что "американцы совершенно очевидно выбрали Дональда Трампа", которого глава словенского правительства при этом поздравил.
"С нашей стороны, мы будем придерживаться того, что будет официально объявлено соответствующими американскими властями. И мы полагаем, что так должен поступать каждый", - объяснил представитель ЕК.
Он не стал отрицать несоответствие твита словенского премьера принятым в ЕС союзным нормам, но и от комментария к нему воздержался.
"Подсчет голосов продолжается, и не требуйте от меня говорить то, чего я не должен говорить. Подсчет голосов в Соединенных Штатах все еще идет", - повторил Мамер.
Заданные ему по американским выборам вопросы он назвал гипотетическими и еще раз заявил: "Мы не комментируем результаты выборов до того, как они будут объявлены. Дадим процессу завершиться и дождемся результатов.
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