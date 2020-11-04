AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на приобретение серверов и VmWare 7 для ЦОД.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 18.11.2020