Оборот по сделкам на Бакинской ФБ за 10 месяцев сократился на 16%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-октябре 2020 года составил 10 млрд 186 млн 809,126 тыс. манатов, что на 16,1% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 6 млрд 688 млн 13,438 тыс. манатов (спад на 35%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 324 млн 265,822 тыс. манатов (рост на 26,3%). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 860 млн 622,436 тыс. манатов, на вторичном рынке – 463 млн 643,386 тыс. манатов.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 5 млрд 363 млн 747,617 тыс. манатов (спад на 41,9%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 4 млрд 954 млн 272,255 тыс. манатов, на вторичном – 409 млн 475,362 тыс. манатов.
В январе-октябре 2020 года на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 1 млрд 746 млн 932,679 тыс. манатов (рост на 97,5%). При этом на долю первичного рынка пришлось 265 млн 529,051 тыс. манатов (рост на 82,5%), вторичного рынка – 1 млрд 481 млн 403,627 тыс. манатов (рост в 2 раза). В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на первичном рынке составил 200 млн 831,348 тыс. манатов, на вторичном рынке – 1 млрд 428 млн 549,584 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций составил 24 млн 697,703 тыс. манатов на первичном рынке, на вторичном рынке – 23 млн 129,439 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-октябре 2020 года в общем обороте БФБ пришлось 1 млрд 751 млн 863,009 тыс. манатов (рост на 80,8%).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец октября составила 2 млрд 705 млн 321,341 тыс. манатов, что на 10% больше показателя на начало 2020 года.
А.Мамедов
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