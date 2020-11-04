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СНГ 04.11.2020 20:21

В Узбекистане пресекли транзит через территорию страны почти двух центнеров наркотиков

Сотрудники таможенного комитета и службы госбезопасности Узбекистана обнаружили в грузовом составе, следующем транзитом через территорию республики, крупную партию наркотиков общим весом 172,5 кг.

"На приграничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана на границе с Таджикистаном- ИФ) при досмотре транзитного грузового поезда, прибывшего из соседнего государства, на дне двух вагонов обнаружены специально оборудованные тайники в которых содержались наркотики общим весом 172,5 кг, включая почти 12 кг героина", - сообщает в среду пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным таможенного комитета, после вскрытия тайника под одним вагоном были обнаружены завернутые в полиэтилен и обмотанные скотчем контейнеры. В четырех контейнерах находился героин и гашиш. В 19 контейнерах оказалось гашишное масло темно-коричневого цвета (концентрированный продукт, изготавливаемый из конопли). При вскрытии под другим вагоном второго тайника также найдены контейнеры в которых находились гашиш и гашишное масло.

"Всего из тайников в грузовом поезде изъято 11 кг 987 гр героина, 33 кг 240 гр гашиша и 127 кг 254 гр гашишного масла", - уточнили в ГТК.

В настоящее время по выявленному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, добавили в пресс-службе.

По официальным данным, в 2019 году в Узбекистане было изъято из незаконного оборота 1200 кг наркотических средств (1 тонна 172 кг годом ранее).

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, НАРКОТИКИ, ГРУЗ, ПЕРЕХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]