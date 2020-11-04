В Узбекистане пресекли транзит через территорию страны почти двух центнеров наркотиков

Сотрудники таможенного комитета и службы госбезопасности Узбекистана обнаружили в грузовом составе, следующем транзитом через территорию республики, крупную партию наркотиков общим весом 172,5 кг.
"На приграничном посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана на границе с Таджикистаном- ИФ) при досмотре транзитного грузового поезда, прибывшего из соседнего государства, на дне двух вагонов обнаружены специально оборудованные тайники в которых содержались наркотики общим весом 172,5 кг, включая почти 12 кг героина", - сообщает в среду пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК).
По данным таможенного комитета, после вскрытия тайника под одним вагоном были обнаружены завернутые в полиэтилен и обмотанные скотчем контейнеры. В четырех контейнерах находился героин и гашиш. В 19 контейнерах оказалось гашишное масло темно-коричневого цвета (концентрированный продукт, изготавливаемый из конопли). При вскрытии под другим вагоном второго тайника также найдены контейнеры в которых находились гашиш и гашишное масло.
"Всего из тайников в грузовом поезде изъято 11 кг 987 гр героина, 33 кг 240 гр гашиша и 127 кг 254 гр гашишного масла", - уточнили в ГТК.
В настоящее время по выявленному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, добавили в пресс-службе.
По официальным данным, в 2019 году в Узбекистане было изъято из незаконного оборота 1200 кг наркотических средств (1 тонна 172 кг годом ранее).
Азербайджанские ВС пресекли попытку диверсии армянских военных на госгранице - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США на 8 млн баррелей, Brent - $40,46 за баррель
Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ за 10 месяцев сократился на 16%
ЕСПЧ не будет принимать новых мер из-за жалоб Армении и Азербайджана друг на друга
В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 - около 25 тысяч
Пограничники пресекли ввоз около 4 кг героина в Азербайджан из Ирана
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение