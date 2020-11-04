Военные Азербайджана соблюдают Женевскую конвенцию обращения с гражданским населением - Минобороны

Военнослужащие армии Азербайджана строго придерживаются правил обращения с гражданским населением, заявляет Минобороны Азербайджана.
«Заявляем, что личный состав Азербайджанской Армии соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие армии Азербайджана строго соблюдают правила обращения с гражданским населением», - отмечается в сообщении.
При этом оборонное ведомство категорически опровергает ложные утверждения армянской стороны военных преступлениях азербайджанских военнослужащих.
«Заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются не чем иным, как клеветой. Армия Азербайджана никогда не вела борьбу с гражданским населением, и впредь не будет делать этого», - подчеркивается в сообщении.
В Минобороны считают, что армянские ВС, неся существенные потери на поле боя, прибегает к различным грязным уловкам, распространяя дезинформацию. «Исходя из принципа «на войне все средства хороши», противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих азербайджанской армии. Зверски подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она совершила настоящее военное преступление», - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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