Военные Азербайджана соблюдают Женевскую конвенцию обращения с гражданским населением - Минобороны

Военнослужащие армии Азербайджана строго придерживаются правил обращения с гражданским населением, заявляет Минобороны Азербайджана.

«Заявляем, что личный состав Азербайджанской Армии соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие армии Азербайджана строго соблюдают правила обращения с гражданским населением», - отмечается в сообщении.

При этом оборонное ведомство категорически опровергает ложные утверждения армянской стороны военных преступлениях азербайджанских военнослужащих.

«Заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются не чем иным, как клеветой. Армия Азербайджана никогда не вела борьбу с гражданским населением, и впредь не будет делать этого», - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны считают, что армянские ВС, неся существенные потери на поле боя, прибегает к различным грязным уловкам, распространяя дезинформацию. «Исходя из принципа «на войне все средства хороши», противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих азербайджанской армии. Зверски подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она совершила настоящее военное преступление», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде