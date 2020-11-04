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Карабахский конфликт 04.11.2020 17:00

Военные Азербайджана соблюдают Женевскую конвенцию обращения с гражданским населением - Минобороны

Военнослужащие армии Азербайджана строго придерживаются правил обращения с гражданским населением, заявляет Минобороны Азербайджана.

«Заявляем, что личный состав Азербайджанской Армии соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие армии Азербайджана строго соблюдают правила обращения с гражданским населением», - отмечается в сообщении.

При этом оборонное ведомство категорически опровергает ложные утверждения армянской стороны военных преступлениях азербайджанских военнослужащих.

«Заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются не чем иным, как клеветой. Армия Азербайджана никогда не вела борьбу с гражданским населением, и впредь не будет делать этого», - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны считают, что армянские ВС, неся существенные потери на поле боя, прибегает к различным грязным уловкам, распространяя дезинформацию. «Исходя из принципа «на войне все средства хороши», противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих азербайджанской армии. Зверски подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она совершила настоящее военное преступление», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГРАЖДАНСКИЕ, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]