Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что удастся установить мир между Арменией и Азербайджаном, урегулировать карабахский конфликт мирными средствами.
"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен - и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса", - сказал Путин в среду на встрече с представителями религиозных объединений в День народного единства.
Президент РФ подчеркнул, что Россия в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. "Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами", - сказал Путин.
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