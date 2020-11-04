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Дальнее зарубежье 04.11.2020 20:43

Спецслужбы США не зафиксировали серьезных хакерских атак в день выборов

Американские спецслужбы пока не обнаружили никаких признаков масштабного вмешательства хакеров в ход голосования на выборах в США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса.

"После нескольких лет планирования и опасений, в день выборов в 2020 году не было замечено никаких крупных кибератак", - констатирует телеканал.

"Я думаю, что вы видите результат трех с половиной лет активного сотрудничества (различных американских ведомств - ИФ), - сказал Кребс.

В частности, он приветствовал то, как организаторы выборов сотрудничали с разведслужбами США.

"По сравнению с тем, что было в 2016 году, мы намного лучше подготовились", - добавил он.

Избирательные участки в США закрылись несколько часов назад, подсчет голосов еще не завершен. Победитель президентских выборов пока не выявлен. NBC отмечает, что хакерская угроза еще не полностью миновала, так как могут быть попытки кибаратак как раз уже во время подсчета бюллетеней.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]