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Карабахский конфликт 04.11.2020 17:53

Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе.

"Доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации села Мирек, Кавдар Джабраильского района, Мешедиисмайыллы, Шефибейли Зангиланского района, Башарат, Гаракишилер, Гараджаллы Губадлинского района. Слава армии Азербайджана! Карабах это Азербайджан!", - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 210 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, СЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]