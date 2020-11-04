Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе.

"Доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации села Мирек, Кавдар Джабраильского района, Мешедиисмайыллы, Шефибейли Зангиланского района, Башарат, Гаракишилер, Гараджаллы Губадлинского района. Слава армии Азербайджана! Карабах это Азербайджан!", - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 210 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

А. Мамедов