Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе.
"Доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации села Мирек, Кавдар Джабраильского района, Мешедиисмайыллы, Шефибейли Зангиланского района, Башарат, Гаракишилер, Гараджаллы Губадлинского района. Слава армии Азербайджана! Карабах это Азербайджан!", - отметил Алиев в своем твиттер аккаунте.
Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 210 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.
А. Мамедов
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