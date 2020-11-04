В Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде прошли ночные беспорядки, десятки человек задержаны

Американские полицейские задержали несколько десятков человек во время ночных акций протеста в ряде американских городов после завершения голосования на выборах президента США, сообщают американские СМИ.
На улицы вышли сотни человек в Портленде (штат Орегон) и в Роли (Северная Каролина). Демонстранты закидывали стражей порядка фейерверками и другими предметами.
Десятки жителей Лос-Анджелеса также приняли участие в протестных акциях и прошлись по улицам города.
Крупная акция протеста состоялась в Сиэтле, где задержали восемь человек, среди них - водитель автомобиля, совершивший наезд на заградительные блоки. Участники акций - сторонники демократов - держали в руках флаги США и скандировали: "Black lives matter" (Чёрные жизни имеют значение).
Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
Ранее сообщалось, что вокруг Белого дома установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.
Многие магазины, рестораны и другие заведения в крупных городах заранее подготовились к возможным беспорядкам и закрыли витрины досками и фанерой.
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