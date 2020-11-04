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Дальнее зарубежье 04.11.2020 18:19

В Сиэтле, Лос-Анджелесе и Портленде прошли ночные беспорядки, десятки человек задержаны

Американские полицейские задержали несколько десятков человек во время ночных акций протеста в ряде американских городов после завершения голосования на выборах президента США, сообщают американские СМИ.

На улицы вышли сотни человек в Портленде (штат Орегон) и в Роли (Северная Каролина). Демонстранты закидывали стражей порядка фейерверками и другими предметами.

Десятки жителей Лос-Анджелеса также приняли участие в протестных акциях и прошлись по улицам города.

Крупная акция протеста состоялась в Сиэтле, где задержали восемь человек, среди них - водитель автомобиля, совершивший наезд на заградительные блоки. Участники акций - сторонники демократов - держали в руках флаги США и скандировали: "Black lives matter" (Чёрные жизни имеют значение).

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что вокруг Белого дома установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.

Многие магазины, рестораны и другие заведения в крупных городах заранее подготовились к возможным беспорядкам и закрыли витрины досками и фанерой.

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Тэги: США, ПРОТЕСТЫ, ВЫБОРЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]