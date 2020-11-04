Байден ненамного опережает Трампа в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Невада - ТВ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пока опережает действующего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Невада, сообщает телеканал Fox News.
Отрыв Байдена во всех трех случаях очень незначительный, и ситуация может измениться. Подсчет бюллетеней в этих штатах еще не завершен. При условии сохранения прогнозов по всем остальным штатам Байдену может хватить успеха в Висконсине, Мичигане и Неваде, чтобы победить на выборах.
Трамп же пока лидирует в других штатах, еще не завершивших подсчет голосов: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.
При этом американские СМИ не исключают, что оба кандидата будут пытаться обжаловать результаты голосования в судах. Так, Трамп уже сообщил, что выступает против подсчета бюллетеней, поступивших на избирательные участки по почте уже после завершения дня голосования. Президент США предупредил, что готов передать этот вопрос на рассмотрение верховного суда.
Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213. Для победы кандидату нужно обеспечить не менее 270 выборщиков.
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
Военные Азербайджана соблюдают Женевскую конвенцию обращения с гражданским населением - Минобороны
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США на 8 млн баррелей, Brent - $40,46 за баррель
Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ за 10 месяцев сократился на 16%
Пограничники пресекли ввоз около 4 кг героина в Азербайджан из Ирана
В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение