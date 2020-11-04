Байден ненамного опережает Трампа в ключевых штатах Висконсин, Мичиган и Невада - ТВ

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пока опережает действующего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Невада, сообщает телеканал Fox News.

Отрыв Байдена во всех трех случаях очень незначительный, и ситуация может измениться. Подсчет бюллетеней в этих штатах еще не завершен. При условии сохранения прогнозов по всем остальным штатам Байдену может хватить успеха в Висконсине, Мичигане и Неваде, чтобы победить на выборах.

Трамп же пока лидирует в других штатах, еще не завершивших подсчет голосов: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.

При этом американские СМИ не исключают, что оба кандидата будут пытаться обжаловать результаты голосования в судах. Так, Трамп уже сообщил, что выступает против подсчета бюллетеней, поступивших на избирательные участки по почте уже после завершения дня голосования. Президент США предупредил, что готов передать этот вопрос на рассмотрение верховного суда.

Согласно подсчетам Fox News, Байден пока заручился поддержкой 238 выборщиков, а Трамп - 213. Для победы кандидату нужно обеспечить не менее 270 выборщиков.