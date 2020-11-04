Республиканцы сохранят большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей

Республиканская партия США, как ожидается, сохранит большинство в Сенате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный прогноз итогов голосования.
В настоящее время, согласно уже обнародованным предварительным данным, и у республиканцев, и у демократов точно будет по 47 мест в 100-местном сенате. Однако не во всех штатах подсчет голосов завершен, и по прогнозу NBC, маловероятно, что демократы смогут получить 51 место в верхней палате Конгресса.
В Палате представителей Демократическая партия, как ожидается, утратит часть своих позиций, но все же сохранит большинство. В настоящее время у демократов уже гарантированно 189 мест, а у республиканцев - 182. Для получения большинства необходимо получить не менее 218 мест.
Американские СМИ отмечают, что такое развитие событий показывает: надежды демократов на то, что избиратели в США полностью отвергнут идеалы президента страны Дональда Трампа и его сторонников, не оправдались.
Азербайджанские ВС пресекли попытку диверсии армянских военных на госгранице - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США на 8 млн баррелей, Brent - $40,46 за баррель
Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ за 10 месяцев сократился на 16%
ЕСПЧ не будет принимать новых мер из-за жалоб Армении и Азербайджана друг на друга
В Польше за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 - около 25 тысяч
Пограничники пресекли ввоз около 4 кг героина в Азербайджан из Ирана
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение