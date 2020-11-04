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Дальнее зарубежье 04.11.2020 21:07

Республиканцы сохранят большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей

Республиканская партия США, как ожидается, сохранит большинство в Сенате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный прогноз итогов голосования.

В настоящее время, согласно уже обнародованным предварительным данным, и у республиканцев, и у демократов точно будет по 47 мест в 100-местном сенате. Однако не во всех штатах подсчет голосов завершен, и по прогнозу NBC, маловероятно, что демократы смогут получить 51 место в верхней палате Конгресса.

В Палате представителей Демократическая партия, как ожидается, утратит часть своих позиций, но все же сохранит большинство. В настоящее время у демократов уже гарантированно 189 мест, а у республиканцев - 182. Для получения большинства необходимо получить не менее 218 мест.

Американские СМИ отмечают, что такое развитие событий показывает: надежды демократов на то, что избиратели в США полностью отвергнут идеалы президента страны Дональда Трампа и его сторонников, не оправдались.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, МЕСТА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]