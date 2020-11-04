Республиканцы сохранят большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей

Республиканская партия США, как ожидается, сохранит большинство в Сенате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на собственный прогноз итогов голосования.

В настоящее время, согласно уже обнародованным предварительным данным, и у республиканцев, и у демократов точно будет по 47 мест в 100-местном сенате. Однако не во всех штатах подсчет голосов завершен, и по прогнозу NBC, маловероятно, что демократы смогут получить 51 место в верхней палате Конгресса.

В Палате представителей Демократическая партия, как ожидается, утратит часть своих позиций, но все же сохранит большинство. В настоящее время у демократов уже гарантированно 189 мест, а у республиканцев - 182. Для получения большинства необходимо получить не менее 218 мест.

Американские СМИ отмечают, что такое развитие событий показывает: надежды демократов на то, что избиратели в США полностью отвергнут идеалы президента страны Дональда Трампа и его сторонников, не оправдались.