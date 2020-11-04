Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2020 19:37

Трамп призывает обратить внимание на "магические" перемены в пользу демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов на президентских выборах в некоторых штатах.

"Вчера вечером я лидировал, местами - уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться, когда стали считать неожиданно обнаруженные груды бюллетеней", - написал он в твиттере.

"Это - очень странно", - добавил Трамп, написав эту фразу полностью заглавными буквами.

Также он подчеркнул, что опросы, не дававшие ему никаких шансов на выборах, явно оказались неверными.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Победитель выборов пока не определился. Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять даже несколько недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, КРИТИКА


Похожие новости


Трамп заявляет, что побеждает в пяти необходимых для его переизбрания колеблющихся штатах Twitter скрыл твит Трампа о попытке украсть у него победу, сочли его вводящим в заблуждение Трамп считает, что у него пытаются украсть победу и пообещал сделать заявление Побеждая в Техасе, Трамп сокращает разрыв с Байденом - Fox News У Байдена 122 голоса выборщиков, у Трампа 94 - Politico Трамп отреагировал на первые результаты выборов в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]