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ТЭК 04.11.2020 19:22

Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро

"Газпром" подал апелляционную жалобу на решение о беспрецедентном в современной истории антимонопольном штрафе, наложенным на компанию антимонопольным ведомством Польши.

"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении компании.

Газпром подал свою жалобу 4 ноября. В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, который восходит корнями к событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов.

Для объявления своего решения польские чиновники выбрали 7 октября - день рождения президента РФ Владимира Путина.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ПОЛЬША, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]