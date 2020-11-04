Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро

"Газпром" подал апелляционную жалобу на решение о беспрецедентном в современной истории антимонопольном штрафе, наложенным на компанию антимонопольным ведомством Польши.

"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении компании.

Газпром подал свою жалобу 4 ноября. В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, который восходит корнями к событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов.

Для объявления своего решения польские чиновники выбрали 7 октября - день рождения президента РФ Владимира Путина.