Газпром обжаловал решение и штраф польского антимонопольного ведомства на 6,5 млрд евро

"Газпром" подал апелляционную жалобу на решение о беспрецедентном в современной истории антимонопольном штрафе, наложенным на компанию антимонопольным ведомством Польши.
"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении компании.
Газпром подал свою жалобу 4 ноября. В России 4 ноября отмечается День народного единства - праздник, который восходит корнями к событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.
В октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK завершил расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов.
Для объявления своего решения польские чиновники выбрали 7 октября - день рождения президента РФ Владимира Путина.
Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
Военные Азербайджана соблюдают Женевскую конвенцию обращения с гражданским населением - Минобороны
Пограничники пресекли ввоз около 4 кг героина в Азербайджан из Ирана
В Азербайджане зафиксировано 1227 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
В Узбекистане пресекли транзит через территорию страны почти двух центнеров наркотиков
В ЕС будут комментировать выборы в США после объявления их результата - представитель ЕК
В штабах Трампа и Байдена выражают уверенность, что именно их кандидат победил на выборах
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Caspian Energy Club прекращает сотрудничество с компаниями поддержавшими сепаратистский режим
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение