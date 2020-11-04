Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США на 8 млн баррелей, Brent - $40,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенно повышаться после публикации данных Минэнерго США о значительном снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $40,46 за баррель, что на $0,75 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,41 за баррель, что на $0,75 (1,99%) выше уровня предыдущей сессии.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,998 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Запасы бензина выросли на 1,541 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,585 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 936 тыс. баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что данные Минэнерго США покажут сокращение запасов нефти в стране на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.
Поддержку рынку также оказывают ожидания действий ОПЕК+. По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращения добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных мер в Европе.
Инвесторы продолжают следить за подсчетом голосов на выборах президента США. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пока опережает действующего президента Дональда Трампа по итогам голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Невада, сообщает телеканал Fox News.
Отрыв Байдена во всех трех случаях очень незначительный, и ситуация может измениться. Подсчет бюллетеней в этих штатах еще не завершен. При условии сохранения прогнозов по всем остальным штатам Байдену может хватить успеха в Висконсине, Мичигане и Неваде, чтобы победить на выборах.
Трамп же пока лидирует в других штатах, еще не завершивших подсчет голосов: Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске.
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