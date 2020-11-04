Азербайджанские БПЛА не летают над Арменией - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергает информацию армянской стороны об уничтожении двух беспилотников ВС Азербайджана.

“Распространенная противником информация о том, что два азербайджанских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) якобы были сбиты подразделениями ПВО Армении, не соответствует действительности. Официально заявляем, что азербайджанские БПЛА не летают над территорией Армении”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде