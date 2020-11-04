Азербайджанские ВС пресекли попытку диверсии армянских военных на госгранице - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о пресечении попытки диверсии армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской государственной границе.
“4 ноября была решительно пресечена попытка диверсионной вылазки противника против наших подразделений на участке Зангиланского района армяно-азербайджанской государственной границы.
Разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая тяжелые потери, была вынуждена отступить”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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