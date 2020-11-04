Трамп заявил, что демократы пытаются лишить его голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган

Президент США республиканец Дональд Трамп в среду обвинил демократов - соперников по выборам - в попытках совершить манипуляции с голосами сразу в целом ряде штатов.

"Они усердно работают над тем, чтобы преимущество (республиканцев - ИФ) в 500 тыс. голосов в Пенсильвании исчезло - как можно скорее. И так же в Мичигане, в других местах!" - написал он в Twitter.

"Они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!" - добавил Трамп.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.