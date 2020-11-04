Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских союзнических отношений - Кремль

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили готовность укреплять союзнические отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Кремле, "Лукашенко информировал Путина о текущей ситуации в республике".

"Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", - говорится в сообщении.

"Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта", сообщили в Кремле.

"Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере", - говорится также в сообщении.