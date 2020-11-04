Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 36.81 1.02 Brent 38.97 1.03

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.11.2020 22:02

Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление российско-белорусских союзнических отношений - Кремль

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили готовность укреплять союзнические отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Кремле, "Лукашенко информировал Путина о текущей ситуации в республике".

"Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", - говорится в сообщении.

"Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта", сообщили в Кремле.

"Рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере", - говорится также в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ Силовой резерв РФ близ границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации - Песков Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]