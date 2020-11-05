Турция продолжит обучение военных в Ливии - минобороны

Турция продолжит подготовку ливийских военных в рамках Соглашения о военной подготовке, сообщает Министерство обороны страны.

"Турецкие вооруженные силы продолжают обеспечивать подготовку ливийских вооруженных сил в рамках Соглашения о военной подготовке, сотрудничестве и консультациях", - следует из сообщения на сайте министерства.

23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня, которое в частности предусматривает, что "все военные подразделения и вооруженные группировки должны быть отведены с передовых в места дислокации, при этом все иностранные наемники и боевики должны покинуть ливийскую территорию максимум через три месяца". При этом соглашение не охватывает международного военного сотрудничества.