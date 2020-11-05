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Регион 05.11.2020 13:16

Турция продолжит обучение военных в Ливии - минобороны

Турция продолжит подготовку ливийских военных в рамках Соглашения о военной подготовке, сообщает Министерство обороны страны.

"Турецкие вооруженные силы продолжают обеспечивать подготовку ливийских вооруженных сил в рамках Соглашения о военной подготовке, сотрудничестве и консультациях", - следует из сообщения на сайте министерства.

23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня, которое в частности предусматривает, что "все военные подразделения и вооруженные группировки должны быть отведены с передовых в места дислокации, при этом все иностранные наемники и боевики должны покинуть ливийскую территорию максимум через три месяца". При этом соглашение не охватывает международного военного сотрудничества.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ВОЕННЫЕ, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]