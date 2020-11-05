Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, увеличил объем программы выкупа гособлигаций до 875 млрд фунтов

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций до 875 млрд фунтов с 725 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). С учетом выкупа корпоративных облигаций объем выкупа был увеличен до 895 млрд с 745 млрд фунтов.

Решение поддержали все члены комитета. Увеличение объема выкупа активов оказалось больше прогнозов аналитиков, которые ожидали его роста до 825 млрд фунтов стерлингов, отмечает Trading Economics.

MPC отмечает, что с момента сентябрьского заседания наблюдался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, в результате чего правительство Великобритании приняло решение ужесточить карантинные меры, которые были учтены при принятии комитетом решений.

Банк Англии предполагает, что "развитие ситуации с коронавирусом повлияет на расходы в краткосрочной перспективе больше, чем прогнозировалось в августе, что приведет к снижению ВВП в четвертом квартале 2020 года".

Согласно обновленному квартальному прогнозу, экономика Великобритании по итогам года упадет на 11%, а не на 9,5%, как предполагал августовский прогноз.

Расходы домашних хозяйств и ВВП начнут расти в первом квартале 2021 года на фоне ослабления карантинных мер, прогнозирует Банк Англии. При этом в январе-марте следующего года экономическая активность будет значительно ниже по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Помимо этого, внешняя торговля и ВВП Великобритании в первом полугодии 2021 года, скорее всего, испытают влияние переходного периода после выхода страны из единого рынка и таможенного союза ЕС с 1 января и предполагаемого вступления в силу нового торгового соглашения с Евросоюзом.

Регулятор ожидает роста ВВП страны в 2021 году на 7,25% вместо 9% и на 6,25% в 2022 году вместо 3,5%.

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 0,5% в годовом выражении, однако осталась значительно ниже целевого уровня MPC в 2%, что отражает влияние пандемии на экономику. Банк Англии ожидает, что инфляция останется на том же уровне или незначительно вырастет зимой, а затем резко приблизится к целевому показателю на фоне снижения эффекта от низких цен на энергоносители и сокращения налога на добавленную стоимость. Регулятор прогнозирует достижение уровня инфляции в 2% в течение ближайших двух лет.

"Если прогноз инфляции останется слабым, комитет готов принять любые дополнительные меры для выполнения своих функций", - говорится в пресс-релизе MPC, который отмечает, что не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, пока не увидит признаков прогресса в достижении инфляции в 2%.

В Банке Англии подчеркивают, что экономический прогноз остается "нетипично неопределенным". Он зависит от развития ситуации с пандемией и мер по защите здоровья населения, а также от характера новых торговых договоренностей между Евросоюзом и Великобританий, говорится в сообщении регулятора.

Британский центробанк также изменил свой прогноз уровня безработицы. Регулятор теперь ожидает, что по итогам 2020 года безработица в стране составит 6,25%, а не 7,5%, как прогнозировалось в августе. Прогноз безработицы в 2021 году был ухудшен до 6,75% с 6%, в 2022 году - до 5% с 4,5%.

Итоги следующего заседания Банка Англии будут подведены 17 декабря 2020 года.

Фунт стерлингов после оглашения итогов ноябрьского заседания прибавляет 0,26% в паре с долларом США, торгуясь на уровне $1,3023.