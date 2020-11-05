Лукашенко повысил в званиях глав Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Генпрокуратуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг государственные награды заслуженным деятелям, в том числе руководителям силовых структур.
"Низкий поклон вам и в вашем лице - всем аграриям, которые не испугались коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию - кормить страну и народ", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.
Кроме того, Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу. Они, по словам президента, "наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ".
Он напомнил, что такое "настоящий патриотизм по большей части". "Это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство", - сказал Лукашенко.
Президент поздравил всех награжденных "в канун праздника Великого Октября с заслуженными наградами и почетными званиями". "Убежден, что вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы народ и нас подавляющее большинство. Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день детей и внуков", - сказал Лукашенко.
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