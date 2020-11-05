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СНГ 05.11.2020 14:04

Лукашенко повысил в званиях глав Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета и Генпрокуратуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в четверг государственные награды заслуженным деятелям, в том числе руководителям силовых структур.

"Низкий поклон вам и в вашем лице - всем аграриям, которые не испугались коронавируса, не повелись на посулы политиканов и остались верны своему святому призванию - кормить страну и народ", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю КГБ Ивану Тертелю и председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо, а также погоны государственного советника юстиции 2-го класса генеральному прокурору Андрею Шведу. Они, по словам президента, "наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ".

Он напомнил, что такое "настоящий патриотизм по большей части". "Это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство", - сказал Лукашенко.

Президент поздравил всех награжденных "в канун праздника Великого Октября с заслуженными наградами и почетными званиями". "Убежден, что вместе мы сумеем преодолеть трудности, потому что мы народ и нас подавляющее большинство. Мы знаем, что делать, и сделаем все возможное, чтобы защитить и сохранить наше Отечество, завтрашний день детей и внуков", - сказал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, НАГРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]