Вопрос о приобретении Минском месторождения нефти в РФ прорабатывается - Песков

Идея о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ прорабатывается, пока в этом вопросе нет конкретики, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне белорусское госагентство БелТА сообщило, что в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии, состоявшегося в среду, Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге с просьбой о возможности приобретения месторождения нефти на территории России. Эта идея, отмечалось в сообщении, была поддержана российской стороной.
"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать о деталях этого предложения.
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