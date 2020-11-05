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ТЭК 05.11.2020 13:17

Вопрос о приобретении Минском месторождения нефти в РФ прорабатывается - Песков

Идея о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ прорабатывается, пока в этом вопросе нет конкретики, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне белорусское госагентство БелТА сообщило, что в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии, состоявшегося в среду, Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге с просьбой о возможности приобретения месторождения нефти на территории России. Эта идея, отмечалось в сообщении, была поддержана российской стороной.

"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать о деталях этого предложения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]