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Дальнее зарубежье 05.11.2020 14:48

Индия может получить вакцину от COVID-19 до января 2021 года- Индийский институт сывороток

Вакцина от коронавируса COVID-19, разрабатываемая Индийским институтом сывороток вместе с компанией AstraZeneca, возможно, станет доступной для Индии уже к январю 2021 года, заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла.

"С учетом успехов испытаний в Индии и Великобритании и в случае своевременного получения одобрения со стороны регулирующих органов, мы можем ожидать того, что вакцина будет доступна в Индии к январю 2021 года, но только если она докажет свою способность создать иммунитет", - приводят местные СМИ слова Пунаваллы.

СМИ напоминают, что вакцина Covishield, предназначенная для стран со средним или низким уровнем дохода, разрабатывается Оксфордским университетом, и в настоящий момент препарат находится на втором из трех фаз клинических испытаний.

Пунавалла в свою очередь отметил, что на данном этапе "неотложных проблем" с вакциной нет, и уже тысячи людей в Индии и других странах получили препарат.

По его словам, тем не менее, для того, чтобы уточнить долговременные эффекты от вакцины, потребуется от двух до трех лет.

Он добавил, что Индийский институт сывороток пока что планирует произвести 60 - 70 млн доз вакцины, а затем нарастить масштабы производства до 100 млн доз в месяц.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - более 8,34 млн. Всего в Индии за время пандемии зафиксировали летальные исходы у 124 тыс. 354 инфицированных, вылечились 7,11 млн человек.

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Тэги: ИНДИЯ, ВАКЦИНА, РАЗРАБОТКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]