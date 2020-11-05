Азербайджан военной операцией в Карабахе выполнил основную часть базовых принципов - Алиев

Азербайджан военной операцией в зоне нагорно-карабахского конфликта фактически выполнил основную часть базовых принципов урегулирования, заявил президент Ильхам Алиев.

"Фактически, из 5 оккупированных районов (которые должны были быть освобождены на первом этапе - ИФ) 4 района полностью или частично освобождены. Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения других оккупированных регионов. И, как я уже сказал, мы выполняем резолюции Совета Безопасности ООН, и, кстати, уже реализовали часть базовых принципов. Потому что, базовые принципы решения, предложенные Минской группой ОБСЕ, по сути, требовали освобождение оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, Армения не хотела этого делать добровольно, поэтому нам пришлось заставить их это сделать", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству "EFE" , передает «Интерфакс-Азербайджан».

Х.Насирзаде