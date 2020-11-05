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Карабахский конфликт 05.11.2020 14:07

Баку ждет от премьера Армении заявления об освобождении Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов - президент Азербайджана

Армения должна предоставить Азербайджану график освобождения территорий Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армения должна предоставить Азербайджану график освобождения части территории Агдамского района, а также территорий Кельбаджарского и Лачинского районов. Об этом должен заявить лично премьер-министр Армении", - сказал президент в интервью испанскому информационному агентству EFE , передает «Интерфакс-Азербайджан».

"Но они нам не только не предоставляют график, но и не заявляют о готовности освобождения этих территорий. С 27 сентября по сей день военно-политическое руководство Армении ничего не говорило об освобождении территорий. В таком случае, они проявляют неуважение сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые разработали принципы по освобождению семи районов и фактически ведут к большей эскалации", - заявил глава государства.

По его словам, Баку ждет открытого заявления премьер-министра Армении об освобождении Кельбаджарского, Лачинского районов и части Агдамского района.

Касаясь компромиссов, президент отметил, что Армения ничего конкретного не предлагает.

"Армения не говорит ничего конкретного о компромиссе. Они говорят только о самоопределении, но самоопределение с их стороны не является компромиссом. Им нужно быть более точными в своих позициях, потому что на данный момент это очень неопределенно. Поэтому мы требовали график вывода армянских войск с оккупированных территорий, и мы требовали его с первого дня столкновений. Если бы Армения прислушивалась к нам и действовала логично, мы не оказались бы в той ситуации, в которой находимся сегодня. Война, наверное, закончилась месяц назад. Поэтому компромисс со стороны Армении должен быть очень точным", - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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