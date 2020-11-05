Президент Азербайджана заявил об отсутствии смысла во встрече с премьером Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает бессмысленными личные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, считает правильными контакты на уровне глав МИД двух стран.

"У меня было много встреч с ним (Пашиняном - ИФ) за последние два года, но все они были совершенно неэффективными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он сделал все, чтобы сорвать переговорный процесс. Поэтому на данный момент не вижу смысла встречаться с ним. Наши министры иностранных дел недавно встречались в Женеве, и я считаю, что сейчас это правильный формат для контактов", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Пашинян, по словам Алиева, пообещал, что если Азербайджан даст ему время после революции, "он будет хорошо подготовлен, укрепит свои политические позиции в Армении", а затем будет готов конструктивно работать для реализации основных принципов.

"Это то, что он сказал мне в первые месяцы своего руководства в Армении. Но через год он сказал совсем другое. Он сказал, что Азербайджан не получит ни сантиметра земли, сказал, что Карабах - это Армения, и сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с руководством так называемой Нагорно-карабахской республики", - заявил Алиев.

А.Мамедов