Азербайджан не использует запрещенное оружие в боях в Нагорном Карабахе - Алиев

Азербайджан не использует запрещенное оружие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан не использует запрещенное оружие. А для восстановления своей территориальной целостности у нас есть достаточно боеприпасов. Это первое. Во-вторых, мы не нападаем на гражданских лиц", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"После 10 октября мы не атаковали города в Нагорном Карабахе. До этого, мы признаем это. Но это было связано с тем, что большое число военных частей армии Армении и инфраструктуры было сконцентрировано в так называемой столице Нагорного Карабаха Ханкенди", - подчеркнул Алиев.

Б.Рустамбеков