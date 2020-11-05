Азербайджан не использует запрещенное оружие в боях в Нагорном Карабахе - Алиев

Азербайджан не использует запрещенное оружие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Азербайджан не использует запрещенное оружие. А для восстановления своей территориальной целостности у нас есть достаточно боеприпасов. Это первое. Во-вторых, мы не нападаем на гражданских лиц", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.
"После 10 октября мы не атаковали города в Нагорном Карабахе. До этого, мы признаем это. Но это было связано с тем, что большое число военных частей армии Армении и инфраструктуры было сконцентрировано в так называемой столице Нагорного Карабаха Ханкенди", - подчеркнул Алиев.
Б.Рустамбеков
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