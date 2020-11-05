Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

04.11 $/bbl   WTI 39.15 1.49 Brent 41.23 1.52

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 05.11.2020 14:13

Азербайджан не использует запрещенное оружие в боях в Нагорном Карабахе - Алиев

Азербайджан не использует запрещенное оружие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан не использует запрещенное оружие. А для восстановления своей территориальной целостности у нас есть достаточно боеприпасов. Это первое. Во-вторых, мы не нападаем на гражданских лиц", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"После 10 октября мы не атаковали города в Нагорном Карабахе. До этого, мы признаем это. Но это было связано с тем, что большое число военных частей армии Армении и инфраструктуры было сконцентрировано в так называемой столице Нагорного Карабаха Ханкенди", - подчеркнул Алиев.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Баку ждет от премьера Армении заявления об освобождении Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов - президент Азербайджана Бои в Карабахе продолжаются на Ходжавендском и Агдеринском направлениях - Минобороны Азербайджана В Баку сомневаются в готовности Еревана к мирным переговорам по Карабаху - помощник президента Азербайджана Армения должна освободить оккупированные земли Азербайджана - аятолла Хаменеи ВС Азербайджана выдавливают противника со своих позиций - Минобороны Баку готов прекратить боевые действия при условии остановки Арменией обстрелов и взятии конкретных обязательств по выводу войск из Карабаха - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]