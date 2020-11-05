В Армении понимают, что признание независимости Карабаха, не оставит места для переговоров - президент Азербайджана

В Армении понимают, что признание независимости Нагорного Карабаха, приведет к полному срыву переговорного процесса, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если бы они хотели признать независимость, они бы давно это сделали. Почему не признают? Потому, что они понимают, что этот бессмысленный шаг приведет к полной приостановке переговорного процесса", - сказал Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE", передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в случае признания Арменией независимости Нагорного Карабаха, не останется места "для мирных инициатив, ни для базовых принципов, ни для будущего урегулирования, ничего не будет на столе".
"Я считаю, что они это понимают. Они всегда использовали этот фактор как инструмент устрашения (Азербайджана - ИФ)... Я за время войны не раз говорил и сейчас говорю, премьер Армении признай сегодня Нагорный Карабах (независимость - ИФ), (...). Вы увидите, что он не сделает этого. Потому что они трусы, они могут воевать только против мирных граждан и когда они увидели нашу силу, они стали убегать", - добавил президент Азербайджана.
А.Азизов
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