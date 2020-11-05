Париж угрожает Анкаре санкциями в случае продолжения агрессивной риторики

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций.
"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти", - сказал глава МИД Франции в четверг в интервью радиостанции Europe 1.
"Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.
При этом он напомнил, что "Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры в отношении турецких властей".
По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, "есть средства давления, есть план возможных санкций".
Эрдоган обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама и подверг сомнению психическое здоровье главы французского государства.
Помимо того, в минувшую среду Турция угрожала "твердо ответить" на запрет во Франции турецкой ультранационалистической организации "Серые волки".
Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен официально объявил о запрете на территории страны организации "Серые волки".
"Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с указаниями президента республики", - написал глава МВД в твиттере.
"Серые волки" (Бозкурт) - организация турецких ультраправых националистов. Создана в конце 1960-х годов при Партии националистического движения (по другим данным, существовала с 1948 года). Считается наиболее радикальным крылом этой партии, придерживающейся пантюркистской идеологии. Боевики из "Серых волков" неоднократно обвинялись в терактах.
Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил 13 мая 1981 года в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.
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