Париж угрожает Анкаре санкциями в случае продолжения агрессивной риторики

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти", - сказал глава МИД Франции в четверг в интервью радиостанции Europe 1.

"Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

При этом он напомнил, что "Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры в отношении турецких властей".

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, "есть средства давления, есть план возможных санкций".

Эрдоган обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама и подверг сомнению психическое здоровье главы французского государства.

Помимо того, в минувшую среду Турция угрожала "твердо ответить" на запрет во Франции турецкой ультранационалистической организации "Серые волки".

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен официально объявил о запрете на территории страны организации "Серые волки".

"Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с указаниями президента республики", - написал глава МВД в твиттере.

"Серые волки" (Бозкурт) - организация турецких ультраправых националистов. Создана в конце 1960-х годов при Партии националистического движения (по другим данным, существовала с 1948 года). Считается наиболее радикальным крылом этой партии, придерживающейся пантюркистской идеологии. Боевики из "Серых волков" неоднократно обвинялись в терактах.

Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил 13 мая 1981 года в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.