Турция приступила к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Турция начала испытание на людях вакцины от коронавируса COVID-19 "ERUCOV-VAC", разработанной в Университете Эрджиэс, сообщает в четверг канал TRT Haber.
"Первая доза вакцины "ERUCOV-VAC" против коронавируса испытана на добровольце", - цитирует канал ректора университета Мустафу Чалыша.
Испытания вакцины планируется завершить к январю следующего года, отмечает телеканал.
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