В Ирландии существенно улучшилась ситуация с COVID-19 после ужесточения мер

В Ирландии по прошествии двух недель жестких ограничений отмечается один из самых низких уровней инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе, сообщает в четверг британское издание The Guardian.
Двухнедельный показатель заболеваемости в стране сократился на 30% - до 212,7, то есть на 100 тыс. человек. Таким образом, Ирландия находится на самом низком уровне по распространению коронавируса среди большинства европейских стран.
Власти Ирландии отмечают, что изменения в лучшую сторону связаны с введением ограничений в столице Дублине и последующими общенациональными мерами, которые вступили в силу 21 октября.
Ограничения подразумевают работу системы общепита только на вынос и одновременное нахождение в одном пространстве не более 25 человек, они продлятся до 2 декабря. Власти надеются, что к тому времени среднесуточный прирост случаев коронавируса снизится до 50-100.
"Гардиан" напоминает, что для подавления вируса коэффициент его способности к дальнейшему распространению должен составлять меньше 1, в Ирландии на данный момент этот коэффициент находится в пределах 0,7-0,9.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в среду суточный прирост случаев заражения COVID-19 составил 435, скончались 8 человек с коронавирусом. Эти показатели существенно ниже октябрьских. Так, 20 октября, когда премьер Ирландии Микал Мартин объявил о введении огранечиний, суточный прирост составил 1263, что в три раза больше, чем на данный момент.
Всего с начала пандемии коронавируса в Ирландии диагностировали свыше 63,4 тыс. случаев заражения, более 1Ю9 тыс. инфицированных скончались.
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