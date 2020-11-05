Политическая активность после выборов ускорит пиковый рост заражений COVID-19 в Грузии - премьер

Митинги и протесты после парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, ведут к новому росту заболеваемости COVID-19 в стране, заявил в четверг глава грузинского правительства Георгий Гахария.
"Безусловно, политическая деятельность, которая происходит сегодня на улице, ускорит приближение пика распространения коронавирусной инфекции", - заявил Гахария по видеосвязи на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
После того, как у грузинского премьера подтвердилось заражение COVID-19, он проходит курс лечения на дому.
Вместе с тем власти Грузии пока не собираются вводить жесткие ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, будут вводиться локальные точечные ограничения, заявил глава правительства.
В связи с угрозой COVID-19 премьер-министр призвал лидеров оппозиции быть более ответственными, организуя массовые собрания людей.
Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 401 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 49 тыс. 218, сообщил ранее в четверг грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 295 новых больных за сутки.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 401 человека, за минувшие сутки скончались еще 20 человек.
В режиме карантина находятся 3 тыс. 160 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 489 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 446 человек. Выздоровели 33 тыс. 459 человек.
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